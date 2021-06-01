Житель Минска Степан Латыпов, обвиняемый по делу о массовых беспорядках, воткнул себе ручку в горло во время заседания суда. Перед этим он встал на лавку в клетке, чтобы конвоирам было сложнее ему помешать, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Как утверждается, перед этим Латыпов заявил, что белорусское Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обещало завести уголовные дела против его родных и соседей, если он не признает вину.

В суд приехали медицинские работники.

Латыпов был задержан, когда вместе с соседями пытался помешать закрасить изображение на стене диджеев, включивших песню группы «Кино» «Перемен» на провластном митинге.

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