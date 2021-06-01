

Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что заявления действующего и.о. премьер-министра Никола Пашиняна и его обвинения в адрес Кочаряна о намерении сдать Мегри в 1999 г попросту недостойны комметариев.

«Это чушь. Это цепляние за пену какую-то. Это человек, который реально отдал все, что можно было отдать. Если что-то сохранено, то просто благодаря усилиям России.

В лице исполняющего обязанности имеем лузера, политического лилипута, который провалил абсолютно все, что можно провалить. И я не думаю, что стоит даже комментировать его высказывания», — заявил Роберт Кочарян в интервью РБК.

Minval.az