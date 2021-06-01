Полномасштабная война между Украиной и Россией может начаться, если РФ попытается проложить наземное сообщение с аннексированным Крымом. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое публикует Офис президента Украины.

«Если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открытая полномасштабная война», — сказал он.

Зеленский отметил, что после оказанного на Россию давления со стороны США и Европы из-за сосредоточения российских войск у украинских границ и на оккупированных территориях с территории Крыма ушли примерно 3,5 тысяч российских военных.

«Все остальные остаются на месте — вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения Запад-2021. Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна», — сказал президент.

Он добавил, что в Украине рассматривают много военных вариантов эскалации со стороны России. «Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его», — сказал Зеленский.

Также можно ожидать эскалации и со стороны временно оккупированного Донбасса. «Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», — сказал президент.

Зеленский добавил, что эскалации можно ждать «со всех этих сторон».

«Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса (…), не боюсь ли я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают о трубе. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году — начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не для России причина начинать или продолжать военные действия», — сказал президент.

Minval.az