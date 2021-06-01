Пресс-секретарь российского президента Дмирий Песков ответил на вопрос журналистов королевского пула о возобновлении авиасообщения с Турцией.
«Решение будет принимать Оперштаб. Инспекционные поездки туда уже были», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента Дмирий Песков ответил на вопрос журналистов королевского пула о возобновлении авиасообщения с Турцией.
«Решение будет принимать Оперштаб. Инспекционные поездки туда уже были», — цитирует Пескова РИА Новости.
Дата: 2021/06/01 14:31
Раздел: Бывший СССР
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