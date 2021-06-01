Армянскому обществу необходимо пережить поствоенный синдром. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью РБК.

Отвечая на вопрос об итогах прошедшего года, экс-президент отметил, что самый трагический итог — это война и «неожиданное для меня и очень позорное поражение». «Сейчас страна переживает поствоенный синдром. Через все это надо как-то пройти, пережить, не сломаться, попытаться найти новую формулу возрождении, существования», — отметил Кочарян.

Бывший президент констатировал, что армянское общество было уверено в том, что в военном плане мы доминируем, что «страна надежно защищена, что Карабах надежно защищен».

«Весь период войны, все эти 44 дня людей оболванивали бесстыдной пропагандой о том, что мы чуть не наступаем, что мы улучшаем наши позиции. И вдруг раз – и оказалась совершенно другая ситуация. Переварить все это достаточно сложно. Ведь многолетняя уверенность общества в том, что мы непоколебимы, и вдруг совершенно обратный результат, стресс очень сильный. Стрессовая ситуация как в личном плане, так и коллективного восприятия произошедшего для любого гражданина Армении. Это надо пережить, пройти, и найти правильную формулу коммуникации. Поствоенные синдромы всегда очень тяжелые, длятся очень долго, и надо помочь обществу перешагнуть через это как можно быстрее», — отметил Роберт Кочарян.

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