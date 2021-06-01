Накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал своё первое интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Зрители заметили необычную ретушь на лице главы среднеазиатской республики.

Интервью было приурочено открытию корпункта «Мир» в Туркменистане. Портал Hronikatm.com отмечает, что «особенной важности 40-минутное интервью не представляет». Бердымухамедов, по мнению коллег, лишь повторил все тезисы об успехах страны, которые ранее неоднократно публиковались в государственных СМИ.

Однако зрители обратили внимание на любопытную деталь: телемонтажёр попытались скрыть двойной подбородок президента т.н. «блюром» (графическим эффектом, который дизайнеры применяют на фотографиях и видео, чтобы размыть изображение).

«Кто накладывал этот эффект: туркменские или российские монтажёры, неясно», — сообщает Hronikatm.com, уточняя, что во время интервью несколько раз появлялась надпись о том, что съёмки вело туркменская гостелерадиокомпания.

Minval.az