Покупка Польшей турецких боевых беспилотников нацелена на Россию. Такой вывод делает обозреватель германской газеты Die Welt Филипп Фриц.

Издание анализирует сделку между Польшей и Турцией на поставку 24 боевых беспилотников Bayraktar TB2. Первые шесть дронов должны быть доставлены в Польшу к 2022 году. Всего Варшава инвестирует около 270 миллионов долларов в турецкую военную продукцию, включая радары, станции управления, логистику, ракеты и передачу технологий.

Обозреватель Die Welt связывает польское военное сотрудничество с Турцией «недовольством Вашингтоном».

«В Варшаве недовольство Вашингтоном, и особенно президентом США Джо Байденом, огромно, — считает Фриц. — После его заявления о том, что он не будет вводить санкции в отношении компании, осуществляющей деятельность „Северного потока — 2“, доверие к США как к партнёру пошатнулось. Польша является самым ярым критиком германо-российского газопровода. Варшава рассматривает это как угрозу европейской энергетической безопасности и средство шантажа Кремля. До сих пор Польша воспринимала США как поддерживающую организацию в это дело», — пишет Die Welt.

«Никто в ЕС не предупреждает об агрессивной внешней политике России так решительно, как Польша. Покупка Польшей беспилотников нацелена на Россию. Таким образом польское правительство показывает США, что готово сменить партнёра в вопросах обороны, если оно недовольно некоторыми принципиальными решениями», — продолжает издание.

По мнению журналиста, «значение польско-турецкого соглашения о беспилотниках выходит за рамки Польши и Евросоюза».

Minval.az