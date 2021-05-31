“Пашинян — глупец, идиот и лжец, … как я могу еще отреагировать?”.

Так прокомментировал бывший первый замглавы Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян заявление и.о. премьер-министра Никола Пашиняна о том, что некоторые генералы стали распространителями буклетов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Хачатрян опроверг слова Пашиняна о том, что после войны он поручил Генштабу заняться оборудованием границы. “Мы несколько раз обращались по поводу предоставления необходимой техники, хотя бы для очистки снега, для доставки личного состава на позиции, но ничего не было сделано. Должны были увеличить средства для решения определенных задач, не увеличили, наоборот, сократили запланированное, обещали найти средства, ничего не сделали”, — отметил Хачатрян, слова которого приводит интернет-портал Yerevan.Today.

Генерал-лейтенант опроверг и утверждения Пашиняна о том, что он всегда поддерживал армию: “Ни разу, ни на секунду нам не была оказана поддержка. Самые примитивные задачи обеспечения, которые они должны были организовать, не были выполнены. Будучи командующим фронтом, я лично просил, чтоб разместили заградительные отряды для остановки беглецов, даже этого не сделали. Я не говорю об оружии и боеприпасах, использовании дипломатических каналов, проведении соответствующей работы”.

Minval.az