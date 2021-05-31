Минздрав Армении прокомментировал публикации в соцсетях о том, что неопознанные тела и останки погибших в Карабахе солдат хранятся в ужасных условиях.

Telegram-канал Mediaport в понедельник опубликовал фотографии полиэтиленовых пакетов, в которых, по информации канала, были останки погибших военнослужащих. Отмечалось, что десятки пакетов лежат на полу морга Абовянского тубдиспансера, судя по снимкам, пакеты были беспорядочно разбросаны в подвальном помещении. Фото, по понятным причинам, вызвали бурное негодование в СМИ.

В заявлении Минздрава, которое приводит «Спутник», говорится, что прошедшие экспертизу в «Судебно-медицинском научно-практическом центре» города Абовян несколько останков и тел, которые временно хранились в подвальном помещении центра при соответствующих температурных условиях, по просьбе родственников были перевезены в другое место. Несмотря на то, что транспортировка останков в целом нецелесообразна, и условия их хранения соответствуют специальным требованиям, решено пойти навстречу желанию родителей и доставить их в холодильные помещения других медцентров.

Ведомство отмечает, что останки прошли соответствующую идентификацию, и ожидается, что родственники заберут их для захоронения. Министерство также обещает создать рабочую группу, которая обсудит вопросы, связанные с деятельностью Абовянского центра.

Minval.az