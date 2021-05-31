Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян надеется, что и.о главы МИД Ара Айвазян раскроет скобки.

Об этом она заявил агентству «Арменпресс», комментируя заявление и.о главы МИД Ара Айвазяна о причинах отставки с занимаемой должности.

«Мы благодарны господину Айвазяну за проделанную работу и тем не менее считаем, что государственные и национальные интересы требуют, чтобы он публично разъяснил, кто, когда и как собирается предпринимать шаги или принимать решения, противоречащие государственным и национальным интересам», — сказала Мане Геворкян.

31 мая, выступая перед сотрудниками МИД, Ара Айвазян отметил, что оставил пост министра во избежание подозрений, что внешнеполитическое ведомство может одобрить инициативы, направленные против национальных и государственных интересов.

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