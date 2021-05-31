Ара Айвазян, подавший в отставку с поста главы МИД Армении, не выражал недовольства на заседании Совбеза относительно плана и.о. премьер-министра Никола Пашиняна по деэскалации ситуации на границе. Об этом глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил на брифинге в парламенте, передает ереванский «Спутник».

«Айвазян сидел и кивал, когда Пашинян давал поручения МИД. Есть кадры, и все это видели. Для меня его отставка стала неожиданностью», — сказал депутат.

Марукян не считает, что Айвазян подал в отставку, чтобы уйти от ответственности за документ, который намерен подписать и.о. премьера. А если это и так, то, с точки зрения парламентария, дипломат не должен бежать от ответственности, а должен бороться против подписания документа, если он считает его неблагоприятным для Армении.

В свою очередь руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц рассказала, что перед заседанием Совбеза Пашинян представил Айвазяну содержание документа, и у главы МИД не было никаких возражений. Следовательно, отставка Айвазяна, с точки зрения Макунц, не связана с этим документом.

Minval.az