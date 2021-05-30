В течение многих лет вооруженные силы и армия в Армении были политизированы и вовлечены в политику, и это стало самой большой проблемой ВС. Об этом и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил сегодня, 30 мая, на встрече со своими сторонниками в офисе партии «Гражданский договор» в Апаране.

«До недавнего времени были люди, которые пытались вовлечь Вооруженные силы в политический процесс. И я четко говорю, что армия не должна иметь ничего общего с политикой. И сегодня мы стоим перед серьезной необходимостью по реформированию Вооруженных Сил», — сказал он.

По словам Пашиняна, мандат доверия, который правящая сила получила в 2019 году, был ослаблен из-за поражения в войне. «Народ, мы хотим, чтобы вы укрепили этот мандат. И если ваше желание – положить конец «бархату», пойдите и дайте нам эти полномочия, а мы обещаем сделать это. Мы обещали это несколько месяцев назад, но не смогли сделать, потому что во время этой войны мы ослабли, потому что были подозревали, что народ не с нами», — заявил Пашинян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az