Заявление президента России Владимира Путина о создании «буферной зоны» на границе с Украиной прозвучало на фоне международных усилий по достижению прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Я напоминаю миру, что заявления Путина о «буферной зоне» прозвучали на фоне активных усилий, направленных на достижение полного, длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира», — отметил дипломат.

По его словам, эти «новые агрессивные заявления» явно отвергают мирные усилия и показывают, что российский лидер был и остается единственной причиной продолжения убийств.

«На него нужно оказывать большее давление, чтобы положить конец этой войне», — отметил Сибига.