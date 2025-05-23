Заместителям и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предлагается выдавать дипломатические паспорта. С таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по делам общественных объединений и религиозных организаций Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, ЦИК — единственный орган, в котором не предусматривается выдача дипломатических паспортов заместителям и секретарям, за исключением председателя структуры. «Они постоянно совершают зарубежные визиты. Однако никаких социальных льгот для их сотрудников не предусмотрено», — сказал Фазиль Мустафа.