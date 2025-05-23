В армянском сегменте Facebook распространяется видео с последнего звонка в одной из школ, где выпускники 4-го класса инсценировали «патриотическую» сцену, собирая пазл в виде карты Армении. В финале к доске подошла девочка с крупной деталью пазла — азербайджанским Карабахом, но не смогла найти место для её стыковки и отошла в сторону. Затем к ней присоединились другие дети, и вместе они начали «грустить» о «потере» ранее оккупированной территории Азербайджана.

С момента Победы Азербайджана в Отечественной войне и освобождения оккупированных земель прошло уже пять лет, однако в Армении продолжают ностальгировать по прошлому и отказываются принимать новую реальность. Более того, молодое поколение там целенаправленно программируют на реваншизм.