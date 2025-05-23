Задержалось оглашение результатов выпускных экзаменов в IX класса. Это связано с применением новых программ и проверкой ошибок в эссе в автоматическом порядке или со стороны экспертов. Об этом заявила журналистам председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Minval.az.

«Мне дали слово, что сегодня эта работа (проверка) завершится», — сказала глава ГЭЦ.

Она также отметила, что Государственный экзаменационный центр использовал искусственный интеллект для проверки письменных работ на выпускных экзаменах. С помощью ИИ было проверено 2 миллиона 700 тысяч письменных работ. В частности, при проверке письменных работ IX класса было использовано это программное обеспечение: «В этом процессе может быть определенная ошибка. Поэтому записи проверяются как программой, так и параллельно экспертами».