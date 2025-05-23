С 20:00 по московскому времени (21:00 по Баку) 22 мая российские силы ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 из них были сбиты над Москвой и Московской областью. Еще 22 дрона уничтожены в небе над аннексированным Крымом, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, по восемь — над Орловской и Брянской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской.

Также сбиты по три беспилотника над Белгородской и Ивановской областями, два — над Владимирской, и по одному — над Воронежской и Липецкой.