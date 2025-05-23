Президент России Владимир Путин не поедет в Ватикан на переговоры с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в российском правительстве. По данным издания, отказ объясняется «соображениями безопасности» — Италия является членом НАТО, а также тем, что Москва не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.

Скепсис по поводу участия Святого престола в мирных переговорах высказывает и Русская православная церковь, называющая Ватикан «историческим соперником» в Украине.

По информации Известий, МИД России тем не менее не исключает возможности проведения следующего раунда переговоров в Ватикане, несмотря на сомнения в Кремле.

Москва, как отмечает Bloomberg, предпочитает Турцию в качестве переговорной площадки для обсуждения условий возможного мирного соглашения.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники сообщала, что президент США Дональд Трамп, обсудивший ситуацию с Путиным, сообщил европейским лидерам: глава Кремля не намерен завершать войну, так как считает, что выигрывает.