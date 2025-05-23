По данным Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-19° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана местами переменный дождь, грозы, в отдельных местах кратковременный ливень, возможен град, в высокогорье с переходом в снег. Местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 13-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.