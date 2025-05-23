Общие интересы стран-членов и стран-наблюдателей организации очевидны. Мы не только друзья, но и стратегические партнеры, союзники, а самое главное – мы братские страны, и именно этот принцип лежит в основе организации. Считаю, что в ближайшие годы наша организация сможет достичь еще больших высот. Для этого есть все возможности.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

«В странах-членах организации обеспечивается внутренняя стабильность. У нас обширная география. Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией. Словом, у нас большой потенциал в экономической сфере. Если к этому добавить нашу позитивную демографическую динамику, то картина станет еще более отрадной», — отметил глава государства.

Он отметил, что молодое и растущее население тюркских стран должно стать опорой для будущего:

«Население в наших странах растет. Когда Азербайджан в 1991 году восстановил государственную независимость, наше население составляло около 7 миллионов человек, сейчас оно превысило 10 миллионов. Подобная динамика наблюдается во всех странах-членах. Наше население молодо, динамично, привязано к своим историческим корням. Именно поэтому в рамках нашей организации, наряду с экономическими, транспортными, энергетическими вопросами, мы непременно должны подробно говорить о наших общих корнях, общей истории».

В продолжение темы президент напомнил о периодах исторического разъединения тюркских народов, отметив, что политическая воля вновь объединила их в рамках одной организации:

«В истории были разные моменты. Определенное время мы по независящим от нас причинам были оторваны друг от друга. Однако воля стран-членов организации, воля народов вновь объединила нас. Конечно, исторический Нахчыванский саммит занимает особое место в формировании, развитии организации. Мы очень рады, что это историческое решение было принято в Нахчыване – древнем городе Азербайджана», — отметил он.

Завершение выступление президент выразил уверенность в будущем Организации тюркских государств как мощного международного института, обладающего всеми ресурсами для глобального влияния:

«Безусловно, наша главная цель – дальнейшее укрепление организации. Я абсолютно уверен, что если все страны-члены и страны-наблюдатели проявят твердую единую волю, наша организация может стать одной из ведущих международных организаций в мировом масштабе. Мы хорошо знакомы с существующими в мире международными организациями. Мы являемся членами некоторых из них, c некоторыми сотрудничаем в различных форматах, и лично мы в Азербайджане ясно видим преимущества Организации тюркских государств. Опять же это преимущество заключается в том, что главный фактор, который нас объединяет, – это исторические корни, этнические корни, духовные ценности и, конечно, как я уже отметил, наш потенциал в экономической, промышленной и других сферах. Мы все это объединили, структурировали организацию, идет активная работа в различных направлениях. Считаю, что сейчас главная задача – стать влиятельным субъектом в международной повестке дня, превратиться в одну из ведущих политических организаций не только на географии ОТГ и вокруг нее, но и на глобальном уровне. Повторяю, для этого есть все возможности. Если бы их не было, я бы об этом не говорил».