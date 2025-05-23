Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что расследование крушения самолёта AZAL в Актау перешло на новый этап, передаёт Minval со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, завершён сбор всех необходимых материалов, и теперь специалисты приступили к их анализу.

«В целом расследование делится на несколько этапов. Первый этап — сбор материалов — завершён. Сейчас мы находимся на этапе их исследования», — сообщил Карабаев.

Он отметил, что в рамках расследования казахстанские и международные эксперты посетили аэропорты Азербайджана и России. В частности, представители ИКАО побывали в Баку, Грозном и Ростове-на-Дону.

Все собранные материалы находятся в Казахстане и используются в рамках текущего этапа расследования.