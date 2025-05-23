В том, что прежние руководители Армении — не самые авторитетные персонажи на политической арене проблемной республики, знают все. Теперь, когда перед Иреваном в полный рост встали вопросы серьёзного уровня, и власти ищут на них вразумительные ответы, бывшие, рядясь в тогу претендентов на власть, гадают на кофейной гуще. Им важно запутать действующий кабинет перебитием повестки, навести шорох и этим обратить внимание избирателя на себя.

Любопытны подходы второго и третьего президентов Армении к складывающейся конъюнктуре. Оба политика — прямые виновники нынешней трагической обстановки в стране, и их совокупный «актив» в том, что они сообща проели не только прошлое, но и будущее республики. Несмотря на это, они задают новые интриги, чтобы предстать перед обществом в лике спасителей.

Матёрый авантюрист и демагог Серж Саргсян сделал провокационный информационный вброс, чтобы обвинить власти в бездеятельности. Один текст его «чрезвычайного» предупреждения чего стоит: «Вероятно, что через один-два-три месяца какой-то участок Армении будет передан Азербайджану, как это произошло в Тавуше?..»

Собственно, а что произошло в Тавуше осенью 2020 года, о чём вспоминает Саргсян? Имели место серийные военные провокации армии Кочаряна-Саргсяна, во главе которой продолжали оставаться криминальные генералы карабахского клана, взращённые сладкой парочкой экс-руководителей. Отважившись на огневое зондирование военно-политической почвы, они оказались застигнутыми врасплох.

Баку ответил по полной, и агрессор провалился. Иреван получил сценарий четырёхдневной апрельской войны 2016 года, но в гораздо большем масштабе — да так, что развернулась полноценная контрнаступательная операция азербайджанской армии. В истории она осталась как Вторая Карабахская война.

Азербайджан её выиграл по всем статьям, а Иревану осталось пенять на себя. Баку вернул себе своё кровное в трудной схватке. И теперь один из главных виновников преступления, корчащий из себя сведущего, продолжает: «А если передадут (участок. — ред.) Азербайджану и победит оппозиция, сможем ли мы его вернуть? И не будем ли мы после этого винить себя за то, что целый год бездействовали и только критиковали их?»

Экс-президент, по сути, заказывает танец с саблями, чтобы всполошить внутреннюю ситуацию и превратить территориальный вопрос в предмет политического торга. Он верен своей аморальности, поэтому пытается нарастить базу доверия к озвученному бреду аферистическим ходом.

Он никогда не отличался красноречием и грамотностью. Обращает на себя внимание несерьёзный стиль его сообщения. Словесный оборот «Вероятно, что через один-два-три месяца…» уже говорит о том, что на кону нет точной информации, и вещатель гадает наобум.

Слышал звон, да не знает, где он. Типичный ход шулера, который где-то раздобыл слухи и пытается выдать их за точные сведения. Хотя бы сказал «в ближайшее время» или «через некоторое время». Косноязычие Саргсяна так и осталось его отличительной особенностью.

Если речь идёт о каком-то конкретном участке армянской территории, над которым будто бы нависла угроза, почему не произносится название этого места? От словосочетания «какой-то участок» отдаёт несерьёзностью и топорным блефом. Одним словом, Саргсян делится не информацией, а её жалким подобием, потому все координаты размыты и нет никакой определённости.

Чтобы вызвать панические настроения среди масс, он банально использует витиеватый стиль. Иначе невозможно рассчитывать на разжигание в обществе реваншизма. Дескать, должна грянуть договорная с Азербайджаном мини-агрессия, и тогда власть проявит свою продажность и рухнет. Следом, на волне территориальной уступки, станет неизбежной смена власти.

При таком раскладе придут оппозиционеры, и общество предъявит им претензии: мол, почему вы бездействовали, довольствуясь критикой власти. Примитивной активностью Серж Саргсян напоминает, что находится в игре. Однако недавнее интервью второго президента Роберта Кочаряна в некотором роде ударило по его и без того пошатнувшейся репутации. Второй президент поведал, что команда Саргсяна признаётся в отсутствии достойных представителей на пост премьер-министра Армении.

По мнению Кочаряна, его последователь или малодушничает, боясь ответственности, или же только притворяется безразличным. Кочарян признал, что их пути разошлись, и они, хоть и представляют объединённую оппозицию нынешним властям, цели и задачи их разнятся — хотя на это не похоже. Оба лагеря целятся на руководящую позицию, только делают своё дело по-разному. Если второй президент не скрывает своих завышенных амбиций, то третий говорит загадками, пытаясь выглядеть утончённым игроком.

Но он же показывает, что находится в достаточно боевом настроении и может создать проблемы для власти, от чего ей станет только хуже. Но не в этом суть момента.

Заявление Саргсяна, помимо того, что разогревает обстановку с помощью фальши и интриг, ещё раз объясняет, почему Азербайджан требует внесения поправок в Конституцию Армении. Реваншисты открыто продвигают формулу новых коллизий и боестолкновений. Они же ищут способы для нарушения соглашения, которое может быть подписано с Азербайджаном.

Но Баку не поддаётся на провокации, и не в его стиле ходить вокруг да около, коль на кону судьба мира. Дипломатия Азербайджана, зная, с кем имеет дело, справедливо требует надёжных гарантий для экзистенциальной стабильности.

Если их не будет, то мирный договор окажется филькиной грамотой и не будет иметь смысла воспринимать его в качестве точки отсчёта.

Крестьянская хитрость третьего президента, страдающего политической деменцией, заставляет его прибегать к использованию абстрактных страшилок. Ему нужен большой хаос, чтобы на волне смуты и беспорядков вернуть себе утраченное высокое положение.

В Армении часть политической элиты убеждённо утверждает, что в 2018 году Серж Саргсян сыграл спектакль с потерей власти, потому что знал: война грядёт, и Иреван её позорно проиграет. Был ли там договорняк с Пашиняном или его не было — трудно сказать. Возможно, третий президент тогда с чьей-то помощью точно просчитал дальнейший ход событий, потому и легко уступил улице, которая пошла за Пашиняном.

Как бы ни было, бывшие определённо желают большего, чем заслуживают. Армения с политикой тотальной милитаризации уже однажды пошла ко дну, и в этом ей помогла стратегия двух близоруких президентов. Нужно ли в очередной раз лезть в ту же самую воду, которая единожды жестоко проучила обезумевших стяжателей?