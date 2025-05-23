Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение мирных переговоров с Украиной в Ватикане представляется нереалистичным.

Кроме того, он подчеркнул, что ключевым станет вопрос «легитимности» украинского президента:

«Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения», — отметил Лавров.

По его словам, Россия «не может оставить людей под властью нынешнего киевского режима», если «хунта Зеленского рассчитывает, что Украина будет продолжать жить по нынешним законам, то это иллюзии».