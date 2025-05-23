Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь дали России «несколько дней» на начало добросовестных переговоров о мире с Украиной. В противном случае, предупредили они, в ход пойдёт законопроект о «сокрушительных» санкциях, уже поддержанный более чем 80 сенаторами.

«Россия должна представить реальные условия прекращения огня. Если снова будет игра на публику — Сенат отреагирует жёстко», — говорится в заявлении. Закон предусматривает введение 500-процентных пошлин на нефть, газ и уран из России, а также санкции против её банков.

Сенаторы заявили, что инициатива направлена на превращение России в «торговый остров», а также на наказание стран, поддерживающих её экономически — прежде всего Китай, покупающий нефть у «теневого флота». По их словам, без этой подпитки Кремль не смог бы продолжать войну.