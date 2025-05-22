Венгерская группа MOL заключила с энергетической компанией MVM соглашение о торговле нефтью, предусматривающее совместные поставки нефти и конденсата из Каспийского региона на терминал Джейхан в Турции по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, далее сырье будет отправляться на рынки MOL.

Данная информация приводится в пресс-релизе MOL.

«Группа MOL и энергетическая группа MVM подписали соглашение о торговле нефтью для дальнейшей диверсификации энергопоставок в регионе (Центральной Европы), особенно для таких стран, не имеющих выхода к морю, как Венгрия и Словакия. В рамках этого сотрудничества MOL сможет увеличить объем перерабатываемой альтернативной нефти на своих НПЗ до 160 тыс. тонн в год. Обе компании будут транспортировать нефть с конденсатом из Каспийского региона на терминал в турецком порту Джейхан по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), откуда она будет направляться на рынки группы MOL», — говорится в сообщении.

«Для дальнейшей диверсификации энергоснабжения региона MOL закупает в среднем 100 тыс. баррелей конденсата в месяц (эквивалентно одной танкерной партии), добытого на месторождении Шахдениз. Коммерческое сотрудничество между MOL и MVM предполагает дополнительный объем поставок, эквивалентный примерно двум танкерам азербайджанской нефти в год — сверх ежемесячных поставок, которые MOL уже осуществляет», — отмечается в пресс-релизе.

«Международное сотрудничество двух ведущих энергетических компаний Венгрии имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку совместно зафрахтованные танкеры напрямую способствуют укреплению энергетической безопасности страны», — заявляет MOL.