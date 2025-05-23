Александр Дугин, тот самый «главный кремлёвский евразиец», в очередной раз обиделся на Азербайджан. Ещё 22 мая российские ТГ-помойки великодержавной направленности громко заверещали: в Баку к длительным срокам заключения приговорили «евразийцев»! Точнее, «лидер Евразийского движения Азербайджана Ибрагим Гасанов и его товарищ Ибрагим Гумбатов приговорены в Азербайджане за шпионаж в пользу России к тюремному заключению на срок 14 и 13 лет». И теперь их российские непрошеные адвокаты закатывают истерику: «Не скрываясь, они выступали за стратегический союз Азербайджана с Россией. Организовывали патриотические мероприятия ко Дню Победы, работали с молодёжью». А ещё, добавим уже от себя, попутно занимались шпионажем.

Теперь в защиту своей провалившейся агентуры выступил сам Александр Дугин: «За что так строго наказывать несчастных людей, которые лишь хотели сближения России и Азербайджана? Мне кажется, что что-то в Азербайджане идёт совершенно не так, как должно было бы идти». После чего намекнул: «Думаете, Баку так просто удалось взять назад Карабах? Мы выдвигали проект более мирного и плавного перехода, отстаивали его. Но когда началась война, кто, по-вашему, стоял за азербайджанским сценарием?» А затем выразил надежду и представил свой список хотелок: «Надеюсь, это просто недоразумение, и всё вскоре разрешится. Ось Москва — Баку — вещь серьёзная, не стоит её ставить под сомнение такими странными и совершенно неоправданными ходами. Равно как я совершенно не понимаю и закрытие «Спутника» и РИА Новости в Баку. Что происходит?»

Ну что же, придётся объяснить Александру Гельевичу Дугину, что происходит. И для начала посоветовать ему внимательно посмотреть пресс-конференцию Лаврова в Ереване, где, как сообщал Minval, глава МИД РФ открыто заявил: «Оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчёт был на очень длительное удержание этих территорий». Кроме того, Лавров признал, что при посредничестве Москвы вопрос «статуса» региона намеренно откладывался из-за «внутренних политических обстоятельств». В Азербайджане прекрасно помнят и то, как накануне и во время 44-дневной войны из России в Армению летели самолёты с оружием, как ракета «Искандер-М», не подлежащая экспорту, была запущена по Шуше, наконец, как уже после войны Россия пыталась протащить на переговорах «отложенный статус Карабаха».

Что же касается «проекта более мирного и плавного перехода», то напомним: после Лелетепе, когда стало понятно, что военное решение у конфликта есть, но до осени 2020 года, когда оно стало реальностью, Александр Дугин приезжал в Баку с «гениальным», как ему самому казалось, предложением: Азербайджан вступает в ОДКБ и ЕАЭС, а в ответ Россия посодействует освобождению пяти районов вокруг бывшей НКАО. При этом сам Нагорный Карабах, включая Шушу, Лачин и Кельбаджар, оставались за «любимым форпостом России» — Арменией.

План Дугина энтузиазма в Баку не вызвал. Во-первых, в Азербайджане умеют работать с экспертным сообществом, но дипломатические вопросы решают по дипломатическим каналам. А во-вторых, своим суверенитетом не торгуют. Но такая предыстория не помешала Дугину уже после войны регулярно озвучивать заявления, будто бы своей победой Азербайджан обязан России и теперь настало время её «вознаградить». То есть вступить в ОДКБ и ЕАЭС, а ещё лучше — в «союзное макрогосударство». И вообще прямо заявлял: «Территориальная целостность любого постсоветского государства может быть гарантирована только позитивными или нейтральными отношениями с Россией». Так что о некой роли России в победе Азербайджана в Карабахе Дугин рассуждает абсолютно зря. В Азербайджане прекрасно помнят, что в течение всех трёх десятков лет агрессии против Азербайджана Россия оказывала Армении беспрецедентную военную и политическую поддержку.

И, наконец, самое главное. Не берёмся гадать, что господин Дугин счёл «недоразумением». Но к своему суверенитету и государственной независимости в Азербайджане относятся очень серьёзно. И не позволят действовать на своей территории «пятой колонне», работающей на то, чтобы повторить здесь сценарий оккупационной XI армии. И неважно, как этот сценарий будет называться — «евразийским движением», «осью Москва — Баку» или ещё как-нибудь. Повторения 28 апреля 1920 года не будет.