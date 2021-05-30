Эти выборы — прекрасная возможность для граждан Армении взять реванш за фальсификацию выборов после 1996 года. Об этом и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил сегодня, 30 мая, на встрече со своими сторонниками в офисе партии «Гражданский договор» в Апаране.

По его словам, в нынешних выборах принимают участие все те силы, которые в свое время «крали голоса избирателей» и сейчас прекрасная возможность для гражданского реванша. На этих выборах граждане должны подтвердить свою власть, а для этого, партия «Гражданский договор» должна набрать 60% голосов, считает Пашинян. «Это решение будет принимать гражданин. Это очень сложные выборы, и это должна быть оценка всей истории третьей республики, потому что в этих выборах участвуют все лидеры третьей республики», — сказал он.

Никол Пашинян отметил, что вот уже несколько дней он публикует оценки и факты из истории карабахского конфликта, но существенных возражений в связи с ними пока не получал. «18 июня я приглашаю Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на прямые дебаты и тогда все станет ясно. В закрытых залах легко быть смельчаком. Вы приедете, мы встанем друг против друга и поговорим», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Minval.az