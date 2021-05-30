Новые исследования показывают, что вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин по сравнению с мужчинами. И хотя разница невелика, полученные данные озадачили специалистов.

Как пишет Business Insider со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирусной инфекцией заразились примерно 0,01% вакцинированных американцев. При этом большая часть из них (63 процента) — это женщины.

Между тем, согласно результатам, полученным при клинических испытаниях вакцин, вакцинация, действительно, оказывается чуть менее эффективной для женщин. «Было обнаружено, что вакцина Pfizer против COVID-19 имеет эффективность 96,4 процента у мужчин и 93,7 процента у женщин. Эффективность вакцины Moderna составила 95,4 процента у мужчин и 93,1 процента у женщин. А прививка Johnson & Johnson снизила риск COVID-19 на 68,8 процента у мужчин и на 63,4 процента у женщин», — пишет издание.

Как отмечает содиректор Центра женского здоровья, секса и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты «немного озадачивают». Недоумение специалистов связано с тем, что женский организм обычно дает более сильный иммунный ответ на вакцины, чем мужской, а значит лучше защищен. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, стимулирующим иммунную систему.

Эксперты высказывают разные предположения, которые могли бы объяснить особенность вакцинации от коронавируса. В частности, отмечается, что в целом сейчас вакцинировано больше женщин, чем мужчин. При этом представительницы слабого пола склонны чаще сообщать о проявляющихся у них симптомах заболевания и сдавать тест на COVID. Также большая часть медработников, проходящих регулярное обследование на наличие коронавирусной инфекции — это женщины.

Кроме того специалисты отмечают, что в основном коронавирусом после прививки заражаются люди в возрасте от 40 до 74 лет. А приблизительно в этот период у женщин наступает менопауза, которая может влиять на восприимчивость к инфекции.

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