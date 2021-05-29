Белый дом объявил о санкциях против Беларуси из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Вот основные меры, к которым прибегли США:

Призыв для американских граждан не ездить в Беларусь;

Рекомендация для американских перевозчиков проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;

Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;

Возобновление с 3 июня санкций против девяти белорусских госпредприятий (об этих санкциях было объявлено еще до инцидента с самолетом Ryanair);

Разработка вместе с Евросоюзом новых ограничительных мер против ключевых соратников Александра Лукашенко.

Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении «элементов режима Лукашенко» и его «сети поддержки».

Белый дом призвал Лукашенко провести расследование посадки самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.

Minval.az