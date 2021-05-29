Сближение России с Беларусью угрожает национальной безопасности Украины. Подобное мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

«Дальнейшее сближение Беларуси с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — заявил министр. Кулеба добавил, что официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Беларуси во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

Minval.az