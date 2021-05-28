Стриминговый сервис НВО презентовал спецэпизод культового сериала Друзья: Воссоединение. В Китае видеоролик «отредактировали» и убрали некоторые сцены с трех платформ. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает ВВС.

В частности, речь идет о потоковых платформах iQiyi, Youku и Tencent Video, на которых серия транслировалась с вырезанными эпизодами продолжительностью от четырех до шести минут.

Кей-поп группа BTS из Южной Кореи предстала в сериале только на 13 секунд, во время которых ее фронтмен рассказал о своей любви к шоу. Цензуру на экранизацию эпизода с участием данной группы СМИ связывают с комментариями одного из ее участников касательно Корейской войны, которые в Китае прозвучали в прошлом году.

Кроме этого, китайские стриминговые сервисы вырезали эпизод с участием в сериале Леди Гаги, которая получила запрет на гастроли в стране после встречи с Далай-ламой в 2016 году. Тогда она поддержала духовного наставника Тибета, считавшегося китайцами подставной личностью тибетского сепаратизма.

Также в спецвыпуске Друзей китайские зрители не увидели Джастина Бибера. Ему запрещено выступать в стране из-за «плохого поведения».

Отмечается, что китайской телеаудитории не показали и тему ЛГБТК-личностей.

Minval.az