В Дании ученые обнаружили ранее неизвестную способность пчел к очищению воздуха. Насекомые накопляют на своем теле крошечные частицы микропластика. Об этом говорится в журнале National Geographic.

«Пчелы удерживают микропластик, который собирают намеренно или встречают на своем пути. Частицы они собирают на волоски, которые становятся электростатическими в полете, таким образом, они собирают все больше и больше микропластика из воздуха», — говорится в релизе исследователей.

В частности, речь идет о 13 разновидностях синтетического полимера.

Ранее ученые использовали пчел как индикаторо загрязнения воздуха тяжелыми металлами, пестицидами и радиоактивными выбросами.

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