Ара Айвазян в очень жесткой форме послал Пашиняна в разговоре и сказал, что с предателем нации работать не будет. Об этом в своем Телеграм-канале написал основатель холдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов, комментируя решение и.о. главы МИД Ара Айвазяна подать в отставку.

«О ситуации в МИДе Армении. Информация подтверждённая из нескольких источников.

Первое — министр Айвазян подал в отставку после слов Пашиняна о том, что позиция о демаркации и сдаче земель согласована с МИДом. Айвазян в очень жесткой форме послал в разговоре Пашиняна и сказал, что с предателем нации работать не будет. Сегодня вечером подали в отставку все замы Айвазяна. Также категорически отказались работать с Пашиняном и подали в отставку несколько ключевых послов Армении. Послы в США, Франции, России, Евросоюза, Германии, Австрии подали в отставку», — написал он.

Minval.az