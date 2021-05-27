Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке.
Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян. Ее слова приводит «Лайф».
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке.
Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян. Ее слова приводит «Лайф».
Дата: 2021/05/27 21:25
Раздел: Бывший СССР
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