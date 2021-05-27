Армянские военные были захвачены в плен при попытке возвести новое укрепление на армянской территории, заявил на пресс-конференции замначальника Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

По его словам, азербайджанские подразделения ранее продвинулись якобы за счет армянской территории, и с целью окружить их было принято решение с фланга оборудовать новую позицию.

«Однако противник с помощью разведывательных средств вовремя заметил армянское продвижение и случилось то, что случилось», – отметил он.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг утверждал, что захват пленных произошел в то время, когда военнослужащие якобы проводили минирование границы, с установкой предупреждающих знаков.

Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу двух стран. В результате неотложных оперативных мер, 6 военнослужащих противника, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Minval.az