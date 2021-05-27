Правительство Армении на заседании 27 мая приняло решение предоставить в безвозмездное пользование земляные участки в Капане, Мегри и Техе пограничному управлению ФСБ РФ.

Земельные участки общины отдали в дар правительству, оно в свою очередь — пограничному управлению ФСБ. Это решение было принято в связи с необходимостью укрепления защиты юго-восточных границ Армении. Вопрос не обсуждался.

В обосновании принятого решения отмечено, что по трехстороннему заявлению от 9 ноября возникла необходимость укрепления юго-восточных границ Армении.

Minval.az