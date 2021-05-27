Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц обвинила ОДКБ в недостаточно быстрой реакции на события на армяно-азербайджанской границе, что привело, на ее взгляд, к пленению 6 армянских военнослужащих сегодня. Об этом она заявила, выступая в парламенте.

Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу двух стран. В результате неотложных оперативных мер, 6 военнослужащих противника, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

«Это происходит потому, что международные партнеры не дают адекватных оценок и не называют вещи своими именами. Призываю наших международных партнеров дать четкую оценку действиям Азербайджана, выразить свою четкую позицию», — заявила она.

Макунц добавила, что общество и она лично ожидали более оперативных действий от ОДКБ, и, возможно, ее «медлительность привела к такой ситуации и эскалации».

«Чтобы избежать дальнейшей эскалации и столкновений та система безопасности, частью которой является Армения, те международные партнеры, которых беспокоят подобные непозволительные действия на Южном Кавказе в отношении суверенной Армении, должны дать четкие оценки», — заключила она.

Minval.az