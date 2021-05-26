В Украине планируют снять ограничения на работу заведений питания и проведения массовых мероприятий. Соответствующее протокольное поручение озвучил на заседании правительства 26 мая министр культуры Александр Ткаченко, передает «ГОРДОН».

Он предложил внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Условием ослабления ограничений для массовых мероприятий должно являться наличие у всех сотрудников и посетителей негативного результата теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств», – добавил Ткаченко.

Министр не уточнил, гражданам каких именно стран разрешат въезд. Сейчас в Украину иностранцам можно въезжать при наличие страхового полиса и негативного теста на коронавирус.

Minval.az