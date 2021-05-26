Прокурор требует семь лет заключения для племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Айка Саргсяна, обвиняемого в попытке убийства и незаконном хранении оружия.

В суде общей юрисдикции под председательством судьи Анны Данибекян завершилось рассмотрение дела. Судья удалилась в совещательную комнату, однако перед уходом Данибекян предоставила последнее слово обвиняемому.

«У меня одна просьба – вынесите справедливый приговор», — сказал Саргсян (цитата по «Спутнику»).

В свою очередь его адвокат Ерем Саргсян отметил, что разбирательство показало: дело сфабриковано, но вне зависимости от этого, он продолжает надеяться на справедливый приговор.

В 2018 году Айку Саргсяну было предъявлено обвинение по ч.1 ст.34-104 (попытка убийства) и ч.1 ст.235 (приобретение и хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении. По версии следствия, 1 апреля 2007 года Саргсян выстрелил в Давида Симоняна с целью убить его, однако медикам удалось спасти жизнь молодого человека.

Напомним, племянник бывшего президента Армении был задержан в июле 2018 года в аэропорту «Звартноц», откуда собирался улететь во Францию. Позже Айка Саргсяна освободили под залог в 50 миллионов драмов (104 тысячи долларов).

Minval.az