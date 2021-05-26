Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Ереван не устраивает скорость работы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по решению приграничной проблемы с Азербайджаном.

По его словам, Армения рассматривает возможность обратиться в Совет безопасности ООН в связи с проблемой на азербайджано-армянской границе.

«Хочу отметить, что до сих пор ОДКБ не выразила четкой позиции, не заявила, что Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении. На рабочем уровне такая позиция озвучена, в публичном поле – нет», – посетовал он.

Minval.az