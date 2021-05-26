Блогеры из Германии и Франции получили предложения от PR-агентства с «очевидными российскими связями» сделать публикации о том, что вакцина от Pfizer/BioNTech является причиной сотен смертей. Об этом сообщают The Guardian и французский телеканал LCI.

Как сообщает издание, к блогерам обратились представители агентства Fazze. На его сайте говорилось, что компания базируется в Лондоне, однако по указанному адресу такого агентства не значилось. К моменту написания материала сайт Fazze уже был закрыт, а инстаграм стал приватным.

Агентство связалось с французскими и немецкими блогерами, которые снимают видео о науке и медицине и попросило сделать публикации о том, что «уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в три раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca». При этом письма были написаны «на плохом английском», отмечает The Guardian.

От блогеров просили сказать подписчикам, что СМИ игнорируют тему опасности вакцины, и просили опубликовать в YouTube, TikTok и Instagram ссылки на публикацию в Le Monde, а также на посты на сайтах Reddit и Ethical Hacker об утечке отчета Европейского агентства по лекарственным средствам, который якобы подтверждает высокую смертность от прививки. При этом статья в Le Monde в публикациях не было информации о показателях смертности.

Также блогеров просили предоставить информацию «как собственное мнение» и не упоминать слова «реклама» и «спонсорский контент». Они должны были задать вопрос: «Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?»

The Guardian со ссылкой на данные LinkedIn сообщает, что Fazze основал российский предприниматель, а его руководство приехало из Москвы. В профиле LinkedIn агентства говорится о четырех сотрудниках, двое из которых учились в одном и том же кампусе : Сибирском государственном транспортном университете в России. Сотрудники также прошли через одну и ту же компанию : AdNow international. Несколько кликов по русскому сайту поиска работы позволяют обнаружить, что Fazze.com «входит в холдинг Adnow International». Влиятельная маркетинговая платформа, имеющая офисы в Москве и основатель которой Владимир Башкин является российским предпринимателем.

Скриншоты писем от Fazze опубликовали несколько блогеров, в том числе француз Лео Грассе, немец Мирко Дротчман и научный сайт Numerama. Блогерам предлагали «большие деньги», но конкретных сумм не называли.

Как обнаружил телеканал LCI, по адресу «5 Percy Street» в Лондоне, который был указан на сайте Fazze, расположен только центр лазерной эпиляции. В профиле агентства в LinkedIn были указаны четыре сотрудника, двое из которых учились в Сибирском государственном университете путей сообщения и связаны с одной компанией — Adnow international. Судя по открытым данным, Fazze входит в холдинг Adnow International, основанный российским предпринимателем Владимиром Башкиным.

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