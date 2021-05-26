Россия – единственная страна, которая оказывала практическую помощь Армении в тяжелейшей ситуации, связанной с недавними боевыми действиями. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на конференции «Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе».

Ценой огромных усилий были прекращены боевые действия, предприняты и предпринимаются усилия для возвращения Нагорного Карабаха к мирной жизни, на что тратится огромный ресурс, подчеркнул посол.

«Мы придаем очень большое значение тому, чтобы население в Армении как можно скорее преодолело послевоенный стресс, почувствовало себя в безопасности, важную роль в обеспечении которой играет и российская военная база», — приводит его слова ереванский «Спутник».

По словам дипломата, Россия «предпринимает активные усилия» и для разрешения ситуации в Сюнике (Зангезуре).

Minval.az