Космические приборы зафиксировали резкий всплеск солнечной активности, которая стала крупнейшей за последние годы. За 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли. По прогнозам, это приведет к магнитным бурям 26 мая, сообщает ФИАН.

Ученые также зарегистрировали три вспышки класса М — предпоследней категории по интенсивности, которая предшествует самым мощным вспышкам класса Х. До этого за 4,5 месяца наблюдались только две вспышки класса М. По словам специалистов, выбросы соприкоснутся с Землей в ближайшие часы, вечером 25 мая, что вызовет возмущения магнитного поля планеты, а утром 25 мая Земля окажется посреди плотного ядра выброшенного солнечного вещества. Первые магнитные бури продлятся 3-6 часов.

Несмотря на повышенную солнечную активность, сами магнитные бури будут незначительными и не превысят двух баллов по 5-балльной шкале. Отчасти это связано с тем, что Земля окажется в периферии основного потока выбросов, что смягчит силу удара. Ожидается, что после всплеска Солнце уйдет в спокойное состояние на продолжительное время.

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