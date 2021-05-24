Помощник представителя главы Чечни в Ханты-Мансийском автономном округе Али Сайдаев вместе со своим другом-полицейским избил уроженца Азербайджана и угнал его машину. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

«Сайдаев вместе с полицейским отдыхали в кафе «Твоя Чайхона». Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые стали вымогать у мужчины миллион рублей и автомобиль Lexus. Разборка переросла в драку, и потерпевшему сломали челюсть. Подозреваемые забрали его машину и скрылись», — цитирует свой источник в правоохранительных органах регион URA.RU.

Полицейский после инцидента отстранен от работы, подтвердили в пресс-службе управления МВД по Югре. Уточняется, что пострадавший — житель Нижневартовска, а у Сайдаева при себе было удостоверение помощника представителя главы Чеченской республики в Ханты-Мансийском автономном округе Адлана Орзалиева. Последний случившееся не отрицает.

Угнавшим автомобиль вменяется разбойное нападение в составе организованной группы. В случае признания их виновными им грозит до 15 лет лишения свободы.

Minval.az