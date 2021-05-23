«Не родись красивой, а родись счастливой», «с лица воду не пить» — подобные пословицы есть во многих культурах. Но только не в Южной Корее. В этой стране убеждены в эффективности формулы: не родился красивым — стань им. И будет тебе счастье.

— У вас лицо некрасивое, вы не думали о пластической операции? — вполне приличный вопрос в Южной Корее. Вместо того чтобы обидеться, человек внимательно выслушает, что, по мнению собеседника, ему надо в себе изменить. Еще и поблагодарит.

Аспирантка Лилиан Ким работает в клиентском отделе университетской клиники Чунан в Сеуле. Недавно в этой же клинике ей сделали блефаропластику — «европеизацию» верхнего века. В ситуации разбирается «Вокруг света».

Товар лицом

— Меня часто спрашивали, почему я до сих пор не изменила форму век. Причем и сослуживцы, и клиенты. Мои глаза меня устраивали, но я решилась на блефаропластику, потому что не хотела потерять место. Начальник прямо сказал, что каждый сотрудник нашей клиники — от уборщицы до ведущего хирурга — в буквальном смысле своим лицом отвечает за имидж работодателя. К тому же клиника сделала мне как сотруднице большую скидку и дала рассрочку на оплату операции, — рассказывает девушка. — В итоге я осталась довольна. И теперь часто получаю комплименты по поводу того, как свежо и мило выгляжу.

В Корее человека приятной наружности отметят сразу. Не постесняются подойти к незнакомцу и похвалить его внешность (не только покритиковать). «Иппуда!», то есть «красивый», — популярный комплимент. Если, к примеру, в очереди стоит кто-то привлекательный, то сосед запросто может сказать: «Рядом с вами я выгляжу как кальмар!» Сравнение с морским моллюском самое обидное. Считается, что он воплощение безобразного. Как не посоветовать человеку что-то изменить в себе, чтобы он не выглядел как кальмар? И многие решаются на операции, потому что испытывают давление со стороны общества.

— Улучшение внешности, данной природой, стало частью корейской культуры. Зачем всю жизнь мучиться с лицом, с каким мать родила, если можно изменить свою судьбу, обратившись в клинику? — размышляет Ли Джунхюн, сотрудник международного отдела клиники пластической хирургии View.

«Кальмара» не возьмут на хорошую должность. Поэтому соискатели меняют форму глаз и носа, отбеливают кожу и зубы. И включают красивую фотографию в резюме. Удачный снимок — зачастую решающий фактор для кадровиков. По данным корейского портала по поиску работы Saramin.co.kr , 93% компаний требуют фотографию кандидата. Часто между двумя соискателями с подходящими характеристиками выбирают более красивого.

В популярном корейском ТВ-шоу Get it Beauty («Будь красивой») есть эпизод, посвященный тому, как надо выглядеть на фото в резюме, как правильно подобрать прическу и макияж, чтобы быть замеченной потенциальным работодателем.

Получить должность — полдела. Доказывать свое право на продвижение по службе нужно не только квалификацией, но и внешностью. Многие корпорации-гиганты вроде Samsung или Hyundai выдают своим работникам руководства, в которых подробно описано, как они должны выглядеть, перечисляются допустимые цвета и фасоны одежды для офиса, ткани, длина юбок, форма ногтей и цвет лака, прическа, высота каблука и даже верхняя одежда для поездок на работу. Очки не поощряются. В результате служащие корейских компаний выглядят так, будто их внешность кроили по одному лекалу.

— Сейчас государство пытается влиять на эти корпоративные традиции, — говорит Ли Джунхюн. — Фирмам рекомендуется не запрашивать фотографии у соискателей и оценивать их по другим качествам. Так хотят уменьшить давление на выпускников вузов, которые пока не заработали на пластику. Но конкуренция настолько высока, что молодые люди все равно вставляют в резюме снимок.

Пластические операции

— Я не стесняюсь того, что обращалась к пластическим хирургам, хоть и решалась на это три года, — рассказывает студентка Элина Джин из города Чхонджу. — Сокурсники говорили: мол, и без двойного века у тебя красивые глаза. Но я подумала: почему бы не стать еще привлекательнее? Ведь это инвестиция в будущее благополучие.

Элина подрабатывала в сети магазинов одежды младшим помощником менеджера. А после того как сделала пластику век, получила предложение стать менеджером. На одной операции девушка не остановилась. Она изменила форму губ с помощью филлера, избавилась от второго подбородка благодаря липолитикам, рассасывающим подкожный жир, вставила имплантаты в переносицу, вколола филлер под глаза и в лоб, чтобы нижняя часть лица выглядела поуже. С каждой новой операцией Элина чувствует себя все красивее и увереннее.

— Операции по улучшению внешности в Корее стали частью повседневной жизни, как, например, поход к косметологу или на маникюр. Пластика по созданию двойного, «европейского» века — одна из самых распространенных. Ее делают почти все: мужчины и женщины, молодые люди и пенсионеры, — рассказывает Марина Мин, сотрудница медицинского агентства Minga . Марина помогает своим клиентам подобрать подходящую клинику и хирурга. В одном только сеульском районе Каннам их около 500. Легко запутаться.

Gangnam Style

Каннам (Gangnam) — район престижный, богатый и широко известный. У корейцев есть даже такой термин — gangnam unnie , его можно перевести как «сестра из Каннама». Прозвище закрепилось за красотками, которые хорошо поработали над своей внешностью. Обычно такие девушки похожи как сестры-близняшки, ведь эталон красоты один для всех.

Прогремевшая на весь мир песня Gangnam Style корейского рэпера PSY о девушках и парнях из модного района высмеивает их образ жизни и идеалы, стремление казаться теми, кем они не являются. Проблемы корейского общества, зацикленного на внешности, поднимают и сериалы.

Главная героиня популярной корейской дорамы «Красотка из Каннама» (2018) в школе терпела насмешки из-за своей внешности, поэтому решилась на серию пластических операций. Однако в университете ее начали дразнить уже из-за этого. Тем не менее счастье девушка встретила — в лице парня, который оценил ее внутренний мир. Но молодые поклонницы сериала видят не заложенный в него подтекст, а красоту Лим Сухян, исполнительницы главной роли, и массово делают блефаропластику.

— Большинство корейских девочек лет с 12 заговаривают о пластике. Семья их поддерживает. Обычно родители дарят первую операцию на окончание школы, вторую на окончание университета, — говорит Марина Мин.

На пластику детям родители начинают копить заранее. Цены на операцию по созданию двойного века в Сеуле — от 1 500000 вон. Ринопластика еще дороже.— По корейским законам пластические операции можно делать с 18 лет. Для «легких» вмешательств типа блефаропластики почти нет возрастных ограничений. В моей практике была 14-летняя клиентка, которая искала врача для операции по изменению формы верхней губы, — рассказывает Мин Гюнтэ, директор медицинского агентства Minga.

Идолы и поклонники

Большой вклад в формирование нового идеала внешности внес корейский музыкальный стиль K-pop (от англ. Korean pop ), породив целую субкультуру. Для исполнителей этой музыки, которых называют айдолами (idols) , намного важнее, как они выглядят и двигаются на сцене, чем то, о чем поют. Большинство произведений жанра также похожи между собой, как их исполнители. Айдолы делают пластику, многие из них открыто рассказывают о манипуляциях со своим лицом, и это пополняет ряды молодых клиентов пластических хирургов.

Девушек и парней с подведенными глазами и слоем тонального крема на лице часто можно встретить на Мёндоне, главной шопинг-улице Сеула. Здесь среди модных бутиков прячутся книжные лавочки с манхвами, корейскими комиксами.

Популярная манхва «Истинная красота» рассказывает до боли знакомую историю о чудесном превращении: скромная старшеклассница Чу Гёнлим перерождается в красотку с «идеальной» (кукольной) внешностью и становится суперуспешной. Комикс тоже стал суперуспешным. Он вышел в 2018 году без указания имени автора. Через год журналисты узнали, что это 29-летняя Лим Джукюн. У нее, бывшей модели, та самая «идеальная» по современным корейским меркам внешность: большие глаза, точеный нос, белая кожа, сочные губы, длинные ресницы и блестящие черные волосы.

Обмануть природу

Искусственно созданный идеал красоты в современной Корее имеет мало общего с генетическими особенностями нации, заставляя ее представителей массово пользоваться услугами пластических хирургов.

Издревле внешности в Корее отводилась скорее социальная роль, нежели эстетическая. В Средние века белая кожа была признаком аристократического происхождения. Крестьяне, которые целыми днями трудились в поле под палящим солнцем, не могли похвастаться белизной лица. Сегодня светлая кожа и тонкие черты лица тоже считаются признаками высокого социального статуса и благосостояния.

В высокотехнологичной Корее мало природных ресурсов и полезных ископаемых. Здесь главный ресурс — человек. Бум пластической хирургии в Корее стартовал в 1990-х годах. Страна тогда достигла высокого уровня экономического развития. Увеличилось число работающих женщин. Появилось много предпринимательниц, которые смогли распоряжаться своими деньгами. Женщины в Корее все чаще начинали строить карьеру, пошла мода на утонченную, нежную, девичью красоту, в частности на baby face («детское лицо»).

— Мода на baby fac e толкает женщин на серьезные хирургические вмешательства. Раньше сложная ортодонтопластика использовалась, чтобы восстановить внешность после травм. А сейчас все хотят V- образную линию подбородка, — говорит доктор Чхве Сунву, главный врач клиники View . — Изменение формы челюсти путем стачивания кости теперь вполне ординарная процедура у нас в клинике.

Из-за большого количества нервных окончаний в области нижней челюсти, новоиспеченные обладательницы совершенного подбородка жалуются на сильные боли. Период восстановления занимает до полугода. Неудачная операция может привести к серьезным осложнениям. В 2013 году южнокорейские СМИ сообщали о 14 смертях из-за ортодонтопластики. Но ни статистика, ни боль не останавливают кореянок. Не пугает их и общий наркоз.

— За 18 лет практики я ни разу не слышал от корейцев вопросов про анестезию, — говорит доктор Чхве Сунву. — Я предупреждаю пациентов, что после общего наркоза наряду с головокружением могут возникнуть когнитивные нарушения: ухудшение памяти, умственной работоспособности. Частые операции под общим наркозом чреваты повреждением функций мозга. Мы убеждаем пациентов подождать минимум полгода, прежде чем снова лечь под нож. Тогда они просят сделать несколько операций за раз.

Виртуальное счастье

Чтобы подчеркнуть желанный V- образный подбородок, девушки фотографируются, обхватив ладошками лицо. Популярную позу повторяют блогеры и пользователи соцсетей. Под однотипными фотографиями восторженные отзывы.

Элина Джин ведет блог о красоте и косметике. Такой есть у каждой второй кореянки. Девушки снимают видео, демонстрирующие, как нужно краситься, ухаживать за кожей, рисовать «естественные» припухлости под глазами. В арсенале блогеров целый набор приложений, помогающих сделать внешность эффектнее. Удачная аватарка в корейском мессенджере KakaoTalk , как и красивое фото в резюме, повышает шансы на приятное общение.

— Как только я меняю фотографию профиля на более красивую, то мне сразу начинают писать и старые, и новые друзья, — говорит Элина Джин. — Получая комментарии о том, какая я красивая, и отвечая на них, я чувствую себя менее одинокой.

По данным исследования Hankook Research , проведенного в апреле 2018 года, 46% корейцев, живущих без семьи, чувствуют себя одинокими всегда, 44% — иногда. Чтобы компенсировать это состояние, люди выкладывают в соцсети свои красивые фотографии — в надежде на похвалу и одобрение подписчиков. В корейском языке ощущение родства с незнакомым человеком называют специальным словом — «чон». Виртуальные друзья помогают почувствовать себя востребованными. Но не всегда.

В 2019 году популярная в Корее певица и актриса Солли покончила с собой из-за негативных комментариев под ее фотографиями. Писали, что она не похожа на других, выделяется. Девушке было 25 лет.

С 2003 года по настоящее время Корея имеет один из самых высоких уровней самоубийств среди стран — членов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). В последние годы суицид стал главной причиной смерти среди молодежи. Самое популярное место для прощания с жизнью — мост Мапо (Mapodaegyo Bridge) через реку Ханган, соединяющий Старый Сеул с бизнес-районом Ёидо. Чтобы предотвратить самоубийства, компания Samsung в 2012 году разместила на мосту ободряющие надписи: «Ты не одинок», «Тебя ждут дома», а также фотографии корейцев в кругу друзей или семьи. Вдоль парапета тянется зеркальная полоса с надписями: «Какого цвета твои глаза?», «Какие у тебя губы?», «Чем ты похож на своего отца?», «Чем ты похож на маму?» Даже после всех операций можно найти в себе родные черты и вспомнить, что счастье — в простых вещах.

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