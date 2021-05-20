Президент Армении Армен Саркисян не участвовал и не участвует в обсуждениях и смежных процессах, связанных с предполагаемым документом, который должен быть подписан с Азербайджаном. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Армения в пресс-службе президента.

«Президент не владеет информацией о документе, тем более о его деталях. Президент республики уверен, что эти процессы должны быть максимально публичными и с привлечением всех заинтересованных сторон», — отметили в пресс-службе.

В четверг на заседании правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что собирается подписать документ, проработанный в ходе переговоров с Азербайджаном и Россией.

Minval.az