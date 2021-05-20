В Австралии полиция извлекла из могилы останки Сомертонского человека — мужчины, чью личность не удается установить более 70 лет. Возможно, из костей удастся извлечь ДНК, с помощью которой можно будет найти его родственников или выяснить, откуда он родом.

Австралийская полиция эксгумировала останки мужчины, чье тело было найдено на пляже Сомертон в Аделаиде 1 декабря 1948 года, сообщает издание ABC News. Находка положила начало делу «Тамам Шуд», которое не удается раскрыть уже более 70 лет. Полиция надеется, что анализ ДНК мужчины позволит выяснить его личность.

Раскопки могилы на кладбище в Аделаиде начались в 6.00 по местному времени, еще затемно.

Они заняли больше времени, чем планировалось — экскаваторам было тяжело справляться со слоем плотной глины, кроме того, полиция не знала наверняка, был Сомертонский человек похоронен в гробу или нет.

Останки удалось обнаружить спустя несколько часов. Полиция сообщила, что нашла идентификационный ярлык, указывающий, что кости принадлежат Сомертонскому человеку. После специалисты приступили к осторожному извлечению останков из земли с помощью маленьких деревянных лопаток и щеточек.

Эксгумация может стать первым шагом в потенциально долгом пути к установлению личности Сомертонского человека, но пока неизвестно, в каком состоянии находятся останки и получится ли добыть из них ДНК.

«После извлечения останков мы попытаемся получить профиль ДНК мужчины, — рассказал детектив Дес Брей. — Если нам удастся это сделать, мы проведем совещание, где определим наиболее подходящую стратегию, которая даст нам шанс идентифицировать мужчину или узнать, откуда он родом».

«Технология, доступная нам сейчас, явно на много лет опережает те методы, которые были доступны в конце 1940-х годов, когда обнаружили тело, — добавила доктор Энн Коксон, заместитель директора Оперативного управления департамента криминалистики правительства Южной Австралии. — Тесты такого рода часто очень сложны и занимают много времени, однако мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении методы, чтобы попытаться раскрыть эту тайну».

Инициатором эксгумации стал исследователь Дерек Эббот, увлекшийся делом Сомертонского человека настолько, что женился на его предполагаемой внучке.

Перспективы этого мероприятия он оценивает довольно скромно — перед похоронами тело забальзамировали формальдегидом, что могло уничтожить основную часть ДНК.

«Кто знает, в каком оно состоянии, — поделился Эббот. — Если через него проросли корни деревьев, это плохо. Но, по крайней мере, эту могилу не затопило, как некоторые другие. Сомертонского человека похоронили поверх двух других, из прошлого века. Остается надеяться, что их кости не перемешались и их можно разделить».

Процесс поиска родных Сомертонского человека может оказаться долгим, отметил Эббот. Для этого может понадобиться определить до 800 тыс. генетических маркеров и построение генеалогического древа.

Эксгумация останков Сомертонского человека стала частью операции по индентификаци всех неопознанных человеческих останков в Южной Австралии.

«Это многолетняя загадка, но я верю, что, наконец, мы сможем получить ответы благодаря сотрудничеству полиции и криминалистов», — сказала тогда прокурор штата Южная Австралия Вики Чапман, давшая разрешение на эксгумацию еще в 2019 году.

Многолетние попытки установить личность Сомертонского человека превратили его в одну из главных криминальных загадок Австралии XX века. Судмедэксперты установили, что смерть наступила примерно в 2 часа ночи, при этом никаких явных признаков, указывавших на причину смерти, выявлено не было. В желудке мужчины была кровь, что позволило предположить смерть от отравления, но следов ядов криминалисты в организме не нашли. Следствие выяснило, что все этикетки на одежде человека были аккуратно спороты, бирок с указанием фамилии, которые было принято пришивать для прачечной, – нет.

В деле есть ряд и других подозрительных обстоятельств, в том числе обнаружение в секретном кармане брюк человека клочка бумаги со странной надписью «Tamam Shud» — такой фразой заканчивался сборник «Рубайят» Омара Хайяма.

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