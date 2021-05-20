В командовании Военно-воздушных сил Польши объяснили сообщения о захвате пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Польские военные заявили, что пилот воздушного судна подал сигнал о захвате в рамках учений. Судя по опубликованным в Telegram-канале Police frequency скриншотам с портала «Flightradar24», якобы захваченный самолет приземлился.

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Пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета. Об этом сообщает портал OpenSky Network.

Сообщается, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен». Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией. Другие детали происшествия не приводятся.

Minval.az