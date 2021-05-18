Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram пригрозил одному из своих подписчиков уничтожением за оскорбление.

«Если ты это мне пишешь — то я найду тебя и мы посмотрим, кто из нас шайтан <…> Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, «помогите моей семье» писать! Ты мне сюда данные в директ пришли, посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу», — ответил Кадыров на комментарий, в котором его оскорбили.

После этого чеченский лидер завершил прямой эфир.

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