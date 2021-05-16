Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах НАТО в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Этим он поделился в интервью изданию Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос об уменьшении напряжения на украинской границе с отводом российских войск после учений, министр заявил, что Киев не видит реального отхода российских частей. «То, что сейчас происходит, нельзя назвать отводом российских войск. Они в основной своей массе остались на местах. Что действительно изменилось — это переброски военных частей. Это так, но угроза не миновала», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина способна самостоятельно дать отпор в случае реальной военной угрозы со стороны России. При этом он заявил, что НАТО не обязуется предоставлять защиту Украине при подобном сценарии развития событий.

«При реальной угрозе Киев не ожидает участия иностранных войск в защите Украины от России. Украина не является членом Североатлантического альянса, поэтому НАТО не будет воевать на ее стороне», — уверен Кулеба. Он подчеркнул, что союзники должны приложить максимум усилий для того, чтобы Украина смогла выдержать удар России.

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